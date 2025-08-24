English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

iQOO 13 Vs iQOO 12: ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತಾ?

iQOO 13 Vs iQOO 12: iQOO 13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ iQOO 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 24, 2025, 10:19 AM IST
  • iQOO 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • iQOO 13 ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
  • iQOO 12 ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
camera icon5
bhudha gochar
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
camera icon8
Central Government Scheme
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿದು; ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
camera icon8
Shani Dosha
ಈ ಏಳು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ತೊಂದರೆ! ಶನಿದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon7
Mahalakshmi Raja Yoga
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
iQOO 13 Vs iQOO 12: ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತಾ?

iQOO 13 Vs iQOO 12: ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ iQOO ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. iQOO 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದು ತನ್ನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆವೃತ್ತಿ iQOO 13ಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

iQOO 13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. iQOO 13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ iQOO 12 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. iQOO 13 ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು iQOO 13 ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ iQOO 12 ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು iQOO 13ರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 64MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು iQOO 12 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್‌ ಆಡಲು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ iQOO 13 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

About the Author
iQOO 13 Vs iQOO 12Smartphoneiqoo 13 proiqoo 13 priceiqoo 13 5G

Trending News