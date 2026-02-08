iQOO 15 Ultra Smartphone: iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ iQOO ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೋದ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ iQOO 15R ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 24GB RAM ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರು iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಫೋನ್ನ ಮರುಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
iQOOನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ 6.85-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2K, ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 8000 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 24GB RAM ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ iQOO ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ CNY 5699 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 74,000 ರೂ. ಇದೆ.
|ಐಕ್ಯೂಒ 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಲ್ಪೇ
|6.85 ಇಂಚುಗಳು, AMOLED, 144Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|24GB + 1 TB
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7400mAh, 100W, 40W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP + 50MP + 50MP, 32MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಮೂಲ OS