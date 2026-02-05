iQOO 15 Ultra Smartphone: iQOO ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 24GB RAM ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನ CNY 5699 (ಸರಿಸುಮಾರು 74,000 ರೂ.) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 16GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 1TB ಮತ್ತು 24GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 7699 (ಸರಿಸುಮಾರು 100,000 ರೂ.).
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 8000 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 24GB RAMನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ iQOO ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.