  • ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 24GB RAMನ iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದು 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 8000 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:33 PM IST
  • iQOO 15 Ultra 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

iQOO 15 Ultra Smartphone: iQOO ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 24GB RAM ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

iQOO 15 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನ CNY 5699 (ಸರಿಸುಮಾರು 74,000 ರೂ.) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 16GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 1TB ಮತ್ತು 24GB RAM + 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ CNY 7699 (ಸರಿಸುಮಾರು 100,000 ರೂ.).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 8000 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 24GB RAMನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7400mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹಳೇ PF ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? HR ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಈ iQOO ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

iQOO 15 Ultra SmartphoneiQOO 15 UltraiQOO 15 Ultra launchiQOO 15 Ultra specsiQOO 15 Ultra features

