iQOO 16 Smartphone Specifications: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ವೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. iQOO ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ iQOO 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹಲವು ಹೊಸ ಲೀಕ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, iQOO 16ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನ 2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ Snapdragon ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ!
iQOO 16ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, iQOO 16 ಕೂಡ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 100W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲೀಕ್ಗಳು 8,400mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
165Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. iQOO 16ನಲ್ಲಿ 6.85 ಇಂಚಿನ 2K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ Samsung ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಲೀಕ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. iQOO 15ನಲ್ಲಿ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 165Hzಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು.
Snapdragonನ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್?
iQOO 16ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ iQOO 16ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಸಾಧನವು Geekbenchನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 16GB RAM ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ iQOO 16ನಲ್ಲಿ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚಿಪ್?
iQOO 16 ಕೇವಲ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ ಆಗಿರದೇ, ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಧನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ Q4 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಚಿಪ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ರೇ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.
50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ?
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ iQOO 16 ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸೆಟಪ್ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೀಕ್ ಆದ ರೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್
iQOO 16ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೈ-ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, IP68/IP69 ರೇಟಿಂಗ್, USB 3.2 ಪೋರ್ಟ್, ಸುಧಾರಿತ ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದ iQOO 16 ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು?
iQOO 16 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಖರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz 2K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೊಸ Snapdragon ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಚಿಪ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ iQOO 16 ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.