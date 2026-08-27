iQOO Neo 11 Ultra Specifications: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ iQOO ಹೊಸ ಫೋನ್ವೊಂದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. iQOO Neo 11 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೊಸ MediaTek Dimensity 9500M ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 9,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.
9100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್
iQOO Neo 11 Ultraನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ 9,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5,000mAh ಅಥವಾ 6,000mAh ಆಸುಪಾಸಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 9,100mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
Dimensity 9500M ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ MediaTek Dimensity 9500M ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇದು iQOOಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗೆ LPDDR5X Ultra RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
6.83 ಇಂಚಿನ 2K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
iQOO Neo 11 Ultraನಲ್ಲಿ 6.83 ಇಂಚಿನ 2K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
16GB RAM, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು iQOO Neo 11 Ultraನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 16GB RAM ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು 16GB RAM ಜೊತೆಗೆ 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
iQOO ತನ್ನ Neo ಸರಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. Neo 11 Ultraದಲ್ಲೂ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ iQOOನ Q2 gaming chip ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ವೆಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗೇಮ್ ಆಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗ ಹೇಗಿದೆ?
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. iQOO Neo 11 Ultraನಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ Sony ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು OIS ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವುದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು.
Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸತನವಿದೆ. iQOO Neo 11 Ultra Android 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ Android ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ಗೆ IP68 ಮತ್ತು IP69 ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರು ನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
iQOO Neo 11 Ultra ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು CNY 3,399–3,699 (ಸುಮಾರು ₹48,300–₹52,600) ನಡುವೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಬೆಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ iQOO Neo 11 Ultra ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ iQOO Neo 11 Ultra ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ iQOO Neo 11 Ultra ದೊಡ್ಡ 9,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, Dimensity 9500M ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 2K 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 16GB RAM, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೇಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.