iQOO Z10 Lite 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ iQOO ಕಂಪನಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. iQOO Z10 Lite 5G (Cyber Green) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಕೇವಲ ₹14,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹27,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 46% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಫರ್ನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 4GB RAM ಹಾಗೂ 64GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. iQOO Z10 Lite 5G ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ Cyber Green ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಈ ಫೋನ್, ಭವಿಷ್ಯದ ವೇಗದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು iQOO Z10 Lite 5G ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಫರ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಪನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ iQOO Z10 Lite 5G ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ 4G ಫೋನ್ನಿಂದ 5Gಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನೀಡುವ iQOO Z10 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಡೀಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.