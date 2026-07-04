/₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP Sony ಕ್ಯಾಮೆರಾ; iQOO Z10 Lite 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

iQOO Z10 Lite 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ iQOO Z10 Lite 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹14,999 ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Funtouch OS 15ವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು Android 15 ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ 6000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 15W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 6300 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 6 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಈ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಉತ್ತಮ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2.4GHz ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 4.33 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರಹಿತ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ iQOO ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ Sony AI ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ AI Erase, AI Photo Enhance, AI Document Mode ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 6.74 ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 1000 ನಿಟ್ಸ್ ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರದೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಿಂಚನದಿಂದ ಫೋನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಶಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, 5G ಸಂಪರ್ಕ, ಹೊಸ Android 15, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ iQOO Z10 Lite 5G ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ₹15 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.