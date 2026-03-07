iQOO Z11x 5G Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ iQOO Z11x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ iQOO Z10x 5Gನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, iQOO Z11x 5G (8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 23,000 ರೂ. ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೈಲೈಟ್
ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ 7,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 44W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 40 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, 93 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಗೀತ, 15.4 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 19 ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೆಲ್ತ್ಅನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು iQOO ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ದುಂಡಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಚದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
