/ಕವರ್‌ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್‌ ಆದ ಫೋನ್‌ ತಕ್ಷಣ ಕೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?

Tech tips : ಗೇಮಿಂಗ್, ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಳಗಿನ ಸಿಪಿಯು, ಜಿಪಿಯು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯುವ ಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ, ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಫೋನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ವೈರಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಪ್ಪಗಿನ ಫೋನ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಫೋನ್ ಬೇಗ ತಂಪಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಬಿಸಿಯಾದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಡದೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಆಂತರಿಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು..