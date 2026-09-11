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ಕವರ್‌ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್‌ ಆದ ಫೋನ್‌ ತಕ್ಷಣ ಕೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?

ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹಿಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಒಂದು ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಮೊಬೈಲ್‌ ಹೀಟ್‌ ತಗ್ಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

Written ByKrishna N K
Published: Sep 11, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:56 PM IST
ಕವರ್‌ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೀಟ್‌ ಆದ ಫೋನ್‌ ತಕ್ಷಣ ಕೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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