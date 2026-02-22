English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ನೀವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಥ್ರೊಟಲ್ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಠಾತ್ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:10 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ನೀವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Electric Scooter Range: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ರೇಂಜ್‌ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಥ್ರೊಟಲ್ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಠಾತ್ ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೀಲಿಯು ಸುಗಮ ವೇಗವರ್ಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಥ್ರೊಟಲ್ ಅನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..

ಸವಾರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಇಕೋ, ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ನಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಲಕ್ಷಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೈರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಟೈರ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 10-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವು ನೇರವಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಲಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!

ಸರಿಯಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ 

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ 0%ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ; ಅದನ್ನ 20% ಮತ್ತು 80% ನಡುವೆ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ "ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್" ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ (BMS) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸವಾರ. ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈಲುಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

