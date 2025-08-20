ಈ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ... ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Infosys bonus 2025: ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ 2025) ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ 6 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೋನಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ 65 ಪ್ರತಿಶತ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 8.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6,921 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು ಶೇ. 7.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 42,279 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಾಭ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.