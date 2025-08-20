English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ... ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Infosys bonus 2025:‌ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:11 PM IST
    • ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ
    • ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ
    • ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಈ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ... ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Infosys bonus 2025: ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ (ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ 2025) ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  14 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕಂಬ್ಯಾಕ್‌! 86 ರನ್‌ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತ ಈತನ

ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೋನಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ 6 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೋನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ 65 ಪ್ರತಿಶತ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ, ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿ 80 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಿಧನ; ಸಿಗದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ... ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಅನಾಥರಂತೆ ಬೆಳೆದ ಈತ ಇಂದು ಟೀಂ

2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 8.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6,921 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು ಶೇ. 7.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 42,279 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಲಾಭ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Infosys bonus 2025Infosys bonus announcement

