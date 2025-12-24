ಕೇವಲ ₹11,999ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ

itel Vista tab 30 price in India: ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಐಟೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಟೆಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ (ವೈಫೈ + 4G) ಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ₹12,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಐಟೆಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ 30 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹11,999ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 4GB RAM + 128GB ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವೈಫೈ ಮತ್ತು 4G ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹1,999 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಲೆದರ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅದರ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಐಟೆಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ 30 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 11 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ LCD ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 450 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8mm ದಪ್ಪವಿದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T606 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ RAM ಅನ್ನ 8GBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 8MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದು 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ AI ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!