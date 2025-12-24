English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ₹11,999ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕೇವಲ ₹11,999ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 11 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ LCD ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 450 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:35 PM IST
  • ಕೇವಲ ₹11,999ಗೆ ಐಟೆಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ 30 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 11 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T606 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್..‌ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌?
camera icon5
ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್..‌ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon13
Shukra Gochar
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ರಜತ್‌̧ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್‌..!
camera icon5
Rajath ̧ chaitra remmuneration
ರಜತ್‌̧ ಚೈತ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್‌..!
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Trigrahi Yoga
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಕೇವಲ ₹11,999ಗೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ

itel Vista tab 30 price in India: ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಐಟೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಟೆಲ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ (ವೈಫೈ + 4G) ಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ FHD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ₹12,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಐಟೆಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ 30 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹11,999ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 4GB RAM + 128GB ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವೈಫೈ ಮತ್ತು 4G ಡ್ಯುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹1,999 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಲೆದರ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅದರ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ? ದಿಢೀರ್‌ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

ಐಟೆಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ 30 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 11 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ LCD ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಸಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 450 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8mm ದಪ್ಪವಿದೆ. ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T606 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ನ RAM ಅನ್ನ 8GBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 8MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಇದು 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ AI ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ItelTablet Launchitel tabletitel FHD tabletitel tablet price in india

Trending News