Itel Zeno 200: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಹೋಲುವ ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
Itel Zeno 200 Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಥೇಟ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ, ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ (Itel Zeno 200 Smartphone Highlights):
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಲುಕ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ LED ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ 13MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6.75-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Itel Zeno 200 Specifications) :
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 6.75-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ 120Hz ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 720 x 1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 590 Nits ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದಯ MIL-STD-810H ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, Unisoc T7250 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4GB LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (Itel Zeno 200 Smartphone Camera):
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Itel Zeno 200 Smartphone Battery):
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh ಆಗಿದ್ದು 15W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 46 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಗೋ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ (Itel Zeno 200 Smartphone Price In India):
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಟೆಲ್ ಝೆನೋ 200 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ₹10,399ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಝೆನೋ 200 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಾಮೆಟ್ ಆರೆಂಜ್, ಮೀಟಿಯರ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಟ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ನಂತಹ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.