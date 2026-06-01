Best Recharge Plan: ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ (Mobile Users) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೂಡಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ (Jio) ಮತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel) ಕಂಪನಿ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ (Recharge Offer) ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು, ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭಾರೀ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಡೇಟಾ, ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಮದಂತೆ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವು ಕಮ್ಮಿ, ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸದಸ್ಯರು ಆಡ್ ಆಗಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ (Jio Postpaid Plans)
ಜಿಯೋನ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ 449 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, 75ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತೀ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ 150 ರೂ.ನಂತೆ ಮೂರು ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 899 ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ 225 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆ, ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ (Airtel Postpaid Plans)
ಜಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೂಡಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 699 ರೂ. ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು. ಇದು 2 ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್, 4G/5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಓಟಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾದವರು 1199 ರೂ. ಮತ್ತು 1399 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 700 ರಿಂದ 1000 ರೂ. ಉಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
