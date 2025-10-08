English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್' ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ, 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್

ಜಿಯೋ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೇಫ್ಟಿ-ಫಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:29 PM IST
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಸೇಫ್ಟಿ-ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ" ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
  • ಫೋನ್ ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ & 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ

ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್' ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ, 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್

Jio Bharat Phones with Safety-First Features: ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (IMC) 2025ರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಸೇಫ್ಟಿ-ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ" ಎಂಬ ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ RBI : ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು!

ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಅಂದರೆ 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಳ, ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹799ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು, ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭದ್ರತೆಯ ಸಾಧನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಸೇಫ್ಟಿ-ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

