  • ಜಿಯೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್.. ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಫೋನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತ

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 799 ರೂ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 15, 2025, 06:38 PM IST
  • 'ಜಿಯೋ ಭಾರತ್' ಫೋನ್ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸಿಕ್‌‌ ಫೋನ್
  • ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೊಂದಿದೆ

Jio Safety First phone: ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ 'ಜಿಯೋ ಭಾರತ್' ಫೋನ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಫೋನ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್‌ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'ಸೇಫ್ಟಿ-ಫಸ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ 

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ರಿಯಲ್‌ ಟೈಮ್‌ ಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ಆಟವಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!

ಬಳಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕರೆ/ಸಂದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು

ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದು ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್  

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ..? ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲ

ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹799ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಿಯೋ ಭಾರತ್ ಫೋನ್, ಪೋಷಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹799 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

