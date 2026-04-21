  Free ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ

Reliance Jio Rs 149 Recharge Plan: ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮೊಬೈಲ್‌ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್‌ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 21, 2026, 04:00 PM IST
  • ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆಡ್-ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ 10GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
camera icon6
DA Latest News
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
camera icon7
Gicchi Giligili actor Prashanth
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
camera icon9
vijay sangeetha divorce
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ &#039;ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026&#039; ಕಿರೀಟ!
camera icon6
Miss India 2026
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
Jio Affordable Prepaid Plan With JioHotstar: ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

₹149 ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್:‌
ಹೌದು, ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹149. ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಜಿಯೋದ ₹149 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯ?
ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ₹149 ಪ್ಲಾನ್‌ ಡೇಟಾ-ಒನ್ಲಿ ಆಡ್-ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊಸ Oppo A6s Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

₹149 ಪಾವತಿಸಿ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ.. 
* ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ಡೇಟಾ: 10GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ (ಪ್ರತಿದಿನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಿ!)
* ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್:‌ ₹149 ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು (ಸಿನಿಮಾ) ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ: 
₹149 ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಈ ಆಡ್-ಆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌: ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜಿಯೋ ₹149 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ 10GB ಡೇಟಾ, 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

₹149 ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: 
₹149 ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿ ಕರೆ, ಯಾವುದೇ SMS ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು:
ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ 10GB ಡೇಟಾ ಸಾಕಾಗದಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋ ಬಳಿ ₹195 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ 15GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ₹149 ಪ್ಲಾನ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 90-ದಿನಗಳ JioHotstar ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು: 
ನೀವು ಜಿಯೋದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಿಯೋ ₹189 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಜಿಯೋ ₹189 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ:
* 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
* ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು 
* ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್
* ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿದಿನ
* 100 SMS
 

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

