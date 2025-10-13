ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ... 75 GB ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ!!

Jio best recharge plan: ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು 100 GB ವರೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರೂ 349 ಯೋಜನೆ: ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯು 30 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೂ 449 ಯೋಜನೆ: ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 75 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೂ 649 ಯೋಜನೆ: ಜಿಯೋದ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೂ. 749 ಯೋಜನೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಆಡ್-ಆನ್ ಸಿಮ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಜಿಯೋ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಉಚಿತ ಸೇರಿವೆ.
