English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Jio Hotstar Premium ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್

ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Jio Hotstar Premium ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ JioHotstar 3-ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 11, 2025, 09:34 AM IST
  • ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

Trending Photos

ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
Delhi blast
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೃಢ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ : ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಶನ್
camera icon6
pension
ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ : ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಶನ್
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ &#039;ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್&#039; ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
salman khan katrina kaif
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್..‌
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಜನರ ವಾಸ! ಉಸಿರು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದು
camera icon8
Gypsies Tribe
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಜನರ ವಾಸ! ಉಸಿರು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದು
ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Jio Hotstar Premium ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ JioHotstar 3-ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನ  ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 499 ರೂ. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ JioHotstarನಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಂಗಳು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 499 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1-ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 1499 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ₹10,000ಕ್ಕೆ 5000mAH ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?: 
-ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
-ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ -JioHotstar ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
-ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
-ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
-ನಂತರ ನೀವು 1 ರೂ. ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 
- ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ. 
-ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : DSLR ತರಹದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.. ₹25,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿವು...

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

JioJio HotstarJio Hotstar Premium

Trending News