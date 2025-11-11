ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Jio Hotstar Premium ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ JioHotstar 3-ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 499 ರೂ. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ JioHotstarನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಂಗಳು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 499 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1-ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ 1499 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?:
-ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
-ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ -JioHotstar ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
-ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
-ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
-ನಂತರ ನೀವು 1 ರೂ. ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ಆಫರ್ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ.
-ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
