Jio Cheapest Prepaid Plan: ಜಿಯೋ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹103 5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 29, 2025, 03:32 PM IST
Jio Prepaid Plan: ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ಭರ್ಜರಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್..‌ 

ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ  10% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 178MB ಡೇಟಾ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಲಿಮಿಟ್‌ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ವೇಗವು 64kbps ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

10% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್‌: 
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು MyJio ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  UPI/ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ: 
ಹಿಂದಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ JioHotstar, SonyLIV, Zee5 ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioHotstar, FanCode, Discovery+, Lionsgate ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioHotstar, SunNXT, Kancha Lanka, Hoichoi ನಂತಹ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 
ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೊರೆಯುವ MyJio ವೋಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 

