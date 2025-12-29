Jio Prepaid Plan: ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭರ್ಜರಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್..
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಎಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 178MB ಡೇಟಾ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ವೇಗವು 64kbps ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
10% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್:
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು MyJio ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UPI/ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹103 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಹಿಂದಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ JioHotstar, SonyLIV, Zee5 ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioHotstar, FanCode, Discovery+, Lionsgate ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioHotstar, SunNXT, Kancha Lanka, Hoichoi ನಂತಹ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೊರೆಯುವ MyJio ವೋಚರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.