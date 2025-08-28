English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಯೋ ! ಬದಲಿಗೆ 91 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯ

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾನ್ಯತೆ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:52 PM IST
  • ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ
  • ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ 91 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 4G ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯ
  • ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ.

Trending Photos

ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
camera icon11
banana farming
ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
camera icon9
Curd with Jaggery
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಯೋ ! ಬದಲಿಗೆ 91 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯ

ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.  ಜಿಯೋ ದ 91 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾನ್ಯತೆ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ 91 ರೂ.ಗಳಿಗೆ 4G ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಡೇಟಾ ವೋಚರ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.   ಆದರೆ ಇದು  ಡೇಟಾ ವೋಚರ್  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್... ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತೇ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

91 ರೂ. ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ :
ಜಿಯೋದ ಈ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ, 50 SMS ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100MB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 200 MB ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 3 GB ಡೇಟಾ  ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಿಯೋಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಜಿಯೋಫೋನ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಫೋನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋದ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವು ಕೇವಲ 64 ಕೆಬಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಬಂತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು..
 
75 ರೂ.ಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ : 
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 75 ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ 23 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 0.1GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 200MB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾದ ಪ್ಯಾಕ್  ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ 23 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾದರೆ, ಜಿಯೋದ 152 ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 0.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರೂ. 91 ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

JioJio Recharge PlanJio Prepaid Planjio 4g prepaid plan

Trending News