Jio vs Airtel vs Vi: ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯೆಂದರೆ, ಅದು ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ (Jio). ಆ ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಳಿದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಡಿಮೆ ದರದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ, ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ಗದ 5G ಯೋಜನೆಯನ್ನು (5G Recharge Plans) ನೀಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
Vi 5G ಪ್ಲಾನ್:
ವೊಡಾಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ವಿಲೀನ ಆದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಐ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ 349 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನನಿತ್ಯ 1.5 GB ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Vi ಮೂವೀಸ್ & ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ 5G ಪ್ಲಾನ್:
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ₹198 ರೂ.ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು 5G ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 14 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಏರ್ಟೆಲ್ 5G ಪ್ಲಾನ್:
ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್. 379 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ Apple Music ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 30GB Google One ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.