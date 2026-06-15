Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /Jio vs Airtel vs Vi; ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

Jio vs Airtel vs Vi; ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

Best Recharge Plans: ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ, ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ಗದ 5G ಯೋಜನೆಯನ್ನು (5G Recharge Plans) ನೀಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:58 PM IST
Jio vs Airtel vs Vi; ಅಗ್ಗದ 5G ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ಕಾಂಚನಾ 4 ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್‌ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
Nayanthara5 min ago
2
Jio12 min ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
CJP founder Abhijeet Dipke slapped2 hrs ago
5
Indian Railways3 hrs ago