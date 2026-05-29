ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ JioBook 11 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
JioBook 11: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದೀಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೋಬುಕ್ 11 (JioBook 11) ಎಂಬ ಹೊಸ 4G Android ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
11.6 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೇವಲ 990 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದು, ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋಬುಕ್ 11ನಲ್ಲಿ MediaTek 8788 Octa-core ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB eMMC ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ JioOS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಳಕೆ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. Lifetime Office ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ Dual Band WiFi ಜೊತೆಗೆ SIM ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. SIM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅಥವಾ WiFi ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ JioBook 11 ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.