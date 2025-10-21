English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು AI.. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ..

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು AI.. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ..

Jobs at risk from AI: AI ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ  ಕೆಲಸಗಳ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 21, 2025, 05:55 PM IST
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
  • ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು AI.. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಳಿವು! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ..

AI future impact: ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಬಲ್ಲ AI, ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2025–2030) ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈಗ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸವನ್ನು  ನೀವು ಶಾಸ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?  ಆದರೆ ಇದು ಶುಧ್ದ ಸುಳ್ಳು.  ಇಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ! ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ..

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ನಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, AI ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. AI ಈಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ 'ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ?' ಮತ್ತು 'ಈ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ?' ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೋಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ - AI ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟರ್ - ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು AI-ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕರೆ-ಆಧಾರಿತ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ - ಸ್ವಯಂ-ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಕ್ಯಾಷಿಯರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ - ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡವು ಮಾನವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ - AI ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುದ್ರಣ ಪತ್ರಕರ್ತ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು AI ವಿಷಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಆಪರೇಟರ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ - ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು AI ಪರಿಕರಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇತರ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

AI job lossjobs at risk from AIautomation and jobsAI future impactdisappearing jobs

