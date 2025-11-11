ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!

Electricity Bill Saving Tips: 'ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ'ಯೋಜನೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಿಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪಾ ಅನ್ನೂ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3000 ಬರುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ₹300ಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿವೈಸ್'ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆ ಐದು ಉಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ... ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲ್ಬ್'ಗಳು, ಎಸಿ, ಗೀಸರ್, ಹಳೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಿಶನ್. ಹಾಗಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಎಸಿ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8-10ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್'ಗಿಂತ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬಿಲ್ ಬರುತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಸಿ ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಟೋ ಮೂಡ್'ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಸಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಗೀಸರ್:
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೀಸರ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಗೀಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡುವ ಬದಲಿಗೆ 10-15ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಹು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು 3ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್'ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 10-15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಅಥವಾ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಸಾಧನವನ್ನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿದಂತೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್:
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಶನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಮೂಡ್'ಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
ಬಲ್ಬ್:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲ್ಬ್'ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್'ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಬಹುದು ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌರಫಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ದುಬಾರಿ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚನ್ನು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.