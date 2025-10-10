ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ! ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಗಳು Whatsappನಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು !ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಫೆಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Governance Through WhatsApp ಎಂಬ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಸಲು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನರು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
