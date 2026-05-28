Keeway EZI Hypevolt: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೀವೇ (Keeway) ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೀವೇ ಇಝಿಐ ಹೈಪರ್ವೋಲ್ಟ್ (Keeway EZI Hypevolt) ಅನ್ನ ಶೀಘ್ರವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೇಗವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓಲಾ, ಏಥರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೀವೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಇಝಿಐ ಹೈಪರ್ವೋಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೀವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀವೇ ಇಝಿಐ ಹೈಪರ್ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ಗಾಗಿ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.