/180 KM ರೇಂಜ್‌, 115 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್‌; ಹೊಸ Keeway Hypevolt-R ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್!

Keeway Hypevolt-R launched in India: ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ Keeway ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Hypevolt-R ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Keeway Hypevolt-R ನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.99 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ₹5,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ Crystal White ಹಾಗೂ Platinum Grey ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 5kWh ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ IDC ಪ್ರಮಾಣಿತ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 12kW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟರ್ನಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 2.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-40 kmph ವೇಗ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 115 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Eco, Normal ಹಾಗೂ Sport ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ADAS (Advanced Driver Assistance System), Blind Spot Detection, Rear View Camera, Dual Channel ABS, Traction Control, Hill Hold Control, Hill Descent Control ಹಾಗೂ Cruise Control ಮೊದಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾದ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ.
ಡಿಸೈನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ Keeway ಹೊಸತನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಇಂಚಿನ TFT ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, Projector LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, Reverse Mode, USB Type-A ಹಾಗೂ Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 27 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 14 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 5-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಬಲ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉತ್ತಮ ರೈಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 0ರಿಂದ 80% ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
180 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, 115 kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್, ADAS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ Keeway Hypevolt-R, ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.