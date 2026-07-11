Kodak 32 Inch Smart TV: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Kodak ತನ್ನ ಹೊಸ QLED SE 32-inch (80 ಸೆಂ.ಮೀ.) HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 400 Nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 36W ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್, Dual Band Wi-Fi, Smart Linux OS ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಮನೆಮಾತಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಈ ಟಿವಿ 32 ಇಂಚಿನ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1366×768 HD Ready ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ LED ಟಿವಿಗಳಿಗಿಂತ QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 400 Nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 60Hz Refresh Rate ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ Kodak ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. 36W Bottom Firing Speakers ಹಾಗೂ Surround Sound Technology ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡೈಲಾಗ್, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Smart TV ಆಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ Linux Operating System ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, YouTube, Prime Video, JioHotstar, Sony LIV, Zee5 ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ In-built Dual Band Wi-Fi, Screen Mirroring, Ethernet Port ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2 HDMI Ports, 2 USB Ports, Optical Audio Output ಮತ್ತು eARC Support ಇರುವುದರಿಂದ Set-top Box, Gaming Console, Soundbar ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 512MB RAM ಮತ್ತು 4GB Internal Storage ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Linux ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಲಿದೆ.
OTT ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, YouTube ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ Screen Mirroring ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. Kodak ಈ ಟಿವಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಾರಂಟಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್, Smart Features ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ OTT ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 52% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹9,199ಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ Kodak ತನ್ನ 2025 Edition QLED Smart TV ಮೂಲಕ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಈ ಟಿವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ OTT ಪ್ರಿಯರು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, YouTube ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.