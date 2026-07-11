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400 Nits ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌, QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಫೀಲ್‌ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ!

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್, Smart Features ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ OTT ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹18,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 52% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹9,199ಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 11, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:00 PM IST
400 Nits ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌, QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಫೀಲ್‌ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ!
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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