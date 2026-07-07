/ಕೇವಲ ₹34,999ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್! ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 150 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್

Komaki X One Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕೊಮಾಕಿ (Komaki) ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ X-One ಸ್ಕೂಟರ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ₹34,999 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕೊಮಾಕಿ X-One ಸರಣಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು LiFePO4 (ಲಿಥಿಯಂ) ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಫಿನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 60 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ನೀಡಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ X-One Graphene ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹34,999 ಆಗಿದ್ದು, 48V 34Ah ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 60+ ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 25 ಕಿ.ಮೀ./ಗಂ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಲೋ-ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ LiFePO4 ಬ್ಯಾಟರಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 70+, 85+, 100+ ಮತ್ತು 150+ ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. Prime ಮತ್ತು Ace ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕೊಮಾಕಿ X-One ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಸೀಟ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವಿ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೋಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ವಾರೆಂಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಆನ್ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೇರಿಯಂಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ವಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೊಮಾಕಿ X-One ಸರಣಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.