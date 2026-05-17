ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ XR7 ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಅಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Komaki XR7 Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ Komaki ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ XR7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್, ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಡಿಸೈನ್, ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
Komaki XR7 ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 322 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ (IDC Range) ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Komaki XR7 ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.09 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಆನ್ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ XR7 ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಅಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು EV ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ Komaki XR7 ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವರು ಇದರ ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Komaki XR7 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.