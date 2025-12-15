Lancer 19 Pro Smartwatch: ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನ ತಯಾರಕ (Wearable device maker) ಲೈನ್ (Lyne) ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ 19 ಪ್ರೊವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ 2.0-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅನ್ನ ₹1,299ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲೈನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ 19 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,299ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಲೈನ್ನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ದೊಡ್ಡ 2.0-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3 ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ iOS 12 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 9ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ(Heart Beat) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶುದ್ಧತ್ವ (SpO2) ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ವಾಚ್ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ 19 ಪ್ರೊ ಶಕ್ತಿಯುತ 210mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು IPX4 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.