Lava Bold N15G Smartphone: ದೇಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 7,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N ಸರಣಿಯ ಈ ಮೊದಲ 5G ಫೋನ್ 5000mAhನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಫೋನ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ಬೆಲೆ
ಲಾವಾದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಫೋನ್ 4GB RAM + 64GB ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 7,499 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ 7,999 ರೂ.ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 750 ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ 6,749 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
|ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.75 ಇಂಚಿನ HD+, 90Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಯುನಿಸಾಕ್ T765
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 10W
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4GB RAM, 128 GB
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13MP ಡ್ಯುಯಲ್, 5MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 4GB RAM ಜೊತೆಗೆ 128GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 1TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು Unisoc T765 ಆಕ್ಟಾಕೋರ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 10W USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 13MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
