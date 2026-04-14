5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌: ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಲಾವಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಪ್ರೊ' ಮಾದರಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 7,999 ರೂ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 14, 2026, 05:55 PM IST
Trending Photos

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
camera icon5
Karna serial
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!
ಸೂರ್ಯನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕುಬೇರರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ..!
camera icon7
Sun transit in Aries 2026
ಸೂರ್ಯನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕುಬೇರರಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ..!
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
camera icon11
Daily Horoscope 14 April 2026
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
camera icon5
Karna serial new entry Arjun
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
Lava Bold N2 Pro Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ 7,999 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ. ಇದು 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಸ್ಮೂತ್ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ 

ಈ ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಪ್ರೊ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಡಬಹುದು? ಐಟಿ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್...

ಈ ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

5000mAhನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ

ಈ ಫೋನ್ 5000mAhನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 8,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇದು ಈ ಫೋನ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯ...

ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N2 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP54 ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರೀ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

