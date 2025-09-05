ಕೇವಲ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ LAVA:ಫೀಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್

ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ನ ಈ ಫೋನ್ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5000mAhನ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 4GB + 64GB RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ 7,499 ರೂ. ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ 128GB ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 7,999 ರೂ.
ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ EMI ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 750 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಫರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ಬೆಲೆ 64GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 6,749 ರೂ. ಮತ್ತು 128GB ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 7,249 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣ :
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು 6.75-ಇಂಚಿನ HD + LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 20: 9 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T765 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. RAM ಅನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ 4GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ N1 5G 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ನಂತಹ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 4K/30fps ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಫೋನ್ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 18W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 10W ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 4.2, OTG ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.