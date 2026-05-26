Budget friendly 5G Smartphones : ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Lava International Ltd), ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 5G' (Lava Shark 2 5G) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 5G ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Lava Shark 2 5G : ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5G ಅನುಭವ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾವಾ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಹೌದು... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹11,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೋನಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Sonar Gold) ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಬ್ಲೂ (Arya Blue) ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಜೂನ್ 10, 2026 ರಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ (Retail Stores) ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ @ ಹೋಮ್' (Free Service @ Home) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈ ಫೋನ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಸೇವಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ 6000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 13 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 12 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಆನ್ ಸಮಯವನ್ನು (Screen-on Time) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 18W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ: ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಫೋನ್ಗೆ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಘು ಹನಿಗಳಿಂದ (Water Splashes) ಸಾಧನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 6nm UNISOC T8200 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಚುವಲ್ RAM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ RAM ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 8GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ನ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 5G ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP AI ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳು (Bloatware) ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 (Android 16) ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ₹12,000 ಒಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ನಯವಾದ 5G ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 5G ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.