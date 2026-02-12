English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೆಕ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೆಕ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 12, 2026, 05:58 PM IST
  • ಲಾವಾದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon5
Sanju Samson T20 World Cup Record
ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
camera icon5
Rakshitha shetty
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆ..! ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Kumbh Sankranti 2026
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೆಕ್‌ ಇನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ

Lava Yuva Star 3 Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹7,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರೆಡ್‌ಮಿ, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್‌ನ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಲಾವಾದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP64 ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಇದು ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರವಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗವಿದು..

ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4GB ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAMನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 64GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೇರಿವೆ.

ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 10W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 Go ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ home service ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..

ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.75 ಇಂಚುಗಳು, HD+
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A
ಸ್ಟೋರೇಜ್ 4 ಜಿಬಿ, 64 ಜಿಬಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh, 10W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13 ಎಂಪಿ, 5 ಎಂಪಿ
OS ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಗೋ

ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಬೆಲೆ

ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹7,499. ಇದು ಇಂಡಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Lava Yuva Star 3 SmartphoneLava Yuva Star 3Lava Yuva Star 3 launched in IndiaLava Yuva Star 3 specsLava Yuva Star 3 features

Trending News