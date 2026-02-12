Lava Yuva Star 3 Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ₹7,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರೆಡ್ಮಿ, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ನ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಲಾವಾದ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ IP64 ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಇದು ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರವಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗವಿದು..
ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4GB ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು 4GB ವರ್ಚುವಲ್ RAMನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 64GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೇರಿವೆ.
ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 10W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 Go ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 5MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ home service ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..
|ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.75 ಇಂಚುಗಳು, HD+
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಯುನಿಸಾಕ್ SC9863A
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|4 ಜಿಬಿ, 64 ಜಿಬಿ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 10W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|13 ಎಂಪಿ, 5 ಎಂಪಿ
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಗೋ
ಲಾವಾ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಬೆಲೆ
ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹7,499. ಇದು ಇಂಡಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.