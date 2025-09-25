English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPI ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ ! ಮರುಪಾವತಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:24 PM IST
  • UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು EMIಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
  • ಜನರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ UPIಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
  • UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

UPI ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಲೋನ್ ! ಮರುಪಾವತಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ UPIಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡಾ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ,  UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು EMIಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ  ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ  ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಾಗಿ (EMI) ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ NPCI ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

NPCI ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ EMI ಪಾವತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ EMI ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು NPCIಯು UPI ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

UPI ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ EMI ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ :  
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್-ಆಫ್-ಸೇಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.  ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ EMIಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

UPIನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು UPI ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, NPCI ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ Nuvem ಮತ್ತು Paytm ನಂತಹ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ  ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ : 
Navi ಸಿಇಒ ರಾಜೀವ್ ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ, NPCI ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು EMIಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, UPIನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಆಧಾರಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು RuPay ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂನ್ಯ-ಶುಲ್ಕ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

UPI ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ : 
ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು EMI ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತೆ, UPI ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, UPI ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 250-300 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

UPIUPI PAYMENTUPI loan PaymentUPI EMIUPI emi option

