Royal Enfield: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂಟರ್ 350 ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,37,640 ರಿಂದ ರೂ. 1,66,883 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.66 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸುಲಭ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 8.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,66,883 ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ EMI ಸುಮಾರು ₹14,556 ಆಗುತ್ತದೆ. 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ EMI ಸುಮಾರು ₹7,586 ಆಗಿದ್ದು, ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂಟರ್ 350ನಲ್ಲಿ 350cc J-ಸರಣಿ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ, ಲಘು ತೂಕ, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಯುವ ಸ್ನೇಹಿ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹಂಟರ್ 350 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.