ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ.. ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ.. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ 'ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೌವ್'! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್) ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಶೋಧಕರೊಬ್ಬರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೌವ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಒಲೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ 'ರಾಕೆಟ್ ಒಲೆ'ಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉರುವಲು ಅಥವಾ ಒಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇದು 'ರಾಕೆಟ್' ತರಹದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 'L' ಆಕಾರದ ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗಾಳಿಯು ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು, ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೌವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಹೊಗೆರಹಿತ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಂತೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಲೆಗಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ 70% ಕಡಿಮೆ ಉರುವಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕೋಲುಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ: ಬೆಂಕಿ ಹರಡುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು (ಪೋರ್ಟಬಲ್).
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ!
ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 50% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ:
ಈ ಒಲೆಯು ಮರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರದ ರುಚಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ:
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಯುವಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮ್ಮಾರರು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ನಾವು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕರ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು "ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೌವ್ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.