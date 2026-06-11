Lumio Vision 9 SmartTV: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವ Lumio Vision 9 (55-ಇಂಚು) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದೀಗ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯ ನೈಜ ಬೆಲೆ ₹51,999 ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಕೇವಲ ₹44,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7,000 ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
55 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ Lumio Vision 9, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. HDR ಬೆಂಬಲ, ವಿಶಾಲ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆಗೂ ಈ ಟಿವಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, Lumio Vision 9 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಾದ Netflix, YouTube, Prime Video ಮತ್ತು Disney+ Hotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಆಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಲ್ನಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. Lumio Vision 9 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Lumio Vision 9 ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 55 ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Lumio Vision 9 ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸುಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಈ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸೌಂಡ್ಬಾರ್, ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ Lumio Vision 9 (55-ಇಂಚು) ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.