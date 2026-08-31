/₹19.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ! Hiluxಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ Mahindra ಹೊಸ ಪಿಕಪ್

Mahindra Scorpio Lifestyler: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ SUVಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ Scorpio Lifestyler ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027ರೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ Scorpio Lifestylerನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Toyota Hilux ಮತ್ತು Isuzu D-Max V-Crossಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Global Pik Upನಿಂದ Scorpio Lifestylerವರೆಗೆ
Scorpio Lifestylerನ ಮೂಲವನ್ನ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ Global Pik Up conceptನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಯೋಜನೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ರೂಪವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ Scorpio Lifestyler ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು Scorpio Lifestyler ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ Mahindra Lifestyler ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
Toyota Hiluxಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Toyota Hilux ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ Scorpio Lifestyler ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ₹19.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು Toyota Hilux ಮತ್ತು Isuzu D-Max V-Crossಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು.
Scorpio Nನ ಆಧಾರಿತ ಬಾಡಿ-ಆನ್-ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
Scorpio Lifestyler ಅನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಾಡಿ-ಆನ್-ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ಗಳು Scorpio N SUVನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್-ಕ್ಯಾಬ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಬೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಕೆಲಸ, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಎಡಿಷನ್ಗಳು
Scorpio Lifestyler ಅನ್ನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ Valley, Reef ಮತ್ತು Trail. Valley Edition ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು Artemis Grey ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. Reef Edition ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Aquareef ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. Trail Edition ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಸಮಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. Sahara Beige ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಆಫ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ Scorpio Lifestylerನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಂಬಾಕಾರದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರ್ಲೆಸ್ Apple CarPlay ಮತ್ತು Android Auto, ಡ್ಯುಯಲ್-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಟೆರೆನ್ ಮೋಡ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ
Scorpio Lifestylerನ ಭಾರತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ಎಂಜಿನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವರಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. Scorpio Nನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ, 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಾಹನದ ಅಂತಿಮ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
4WD ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Global Pik Up ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒತ್ತು ನೀಡಿತ್ತು. Scorpio Lifestyler ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಮಾದರಿಯ 4WD ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2027ರೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
Scorpio Lifestyler ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027ರೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪಿಕಪ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ವಾಹನಗಳಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು Scorpio Lifestylerವನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. SUVಯ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ನ ಉಪಯೋಗಿತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲಸ, ಪ್ರವಾಸ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದೇ ವಾಹನವನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ₹19.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಡಿ-ಆನ್-ಫ್ರೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಬಲ್-ಕ್ಯಾಬ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪೀಲ್ ಮೂಲಕ Scorpio Lifestyler ಭಾರತದಲ್ಲಿ Toyota Hilux ಮತ್ತು Isuzu D-Max V-Crossಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.