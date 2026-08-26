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₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್! 6 ಸೀಟರ್ Mahindra XEV 9S ಖರೀದಿಗೆ EMI ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

XEV 9S ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಗದಿತ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸೀಟರ್ XEV 9Sನ Pack Two Above 70kWh ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.69 ಲಕ್ಷದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹49,098 EMI ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 26, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:48 PM IST
₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್! 6 ಸೀಟರ್ Mahindra XEV 9S ಖರೀದಿಗೆ EMI ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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