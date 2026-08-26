/₹4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್! 6 ಸೀಟರ್ Mahindra XEV 9S ಖರೀದಿಗೆ EMI ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Mahindra XEV 9S EMI Calculator: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ SUVಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Mahindra XEV 9S ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್, 6 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ XEV 9S ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅದರ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು EMI ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ EMI ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 6-ಸೀಟರ್ XEV 9Sನ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ 60 ತಿಂಗಳ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹49,000ರಿಂದ ₹62,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು EMI ಬರಬಹುದು.
6 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ?
Mahindra XEV 9Sನ 6-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ ಬದಲಿಗೆ 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಸಿಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. 6-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯು XEV 9Sನ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 6-ಸೀಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹25.25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ 7-ಸೀಟರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹25,000 ಹೆಚ್ಚು.
₹4 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್?
XEV 9S ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಗದಿತ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸೀಟರ್ XEV 9Sನ Pack Two Above 70kWh ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.69 ಲಕ್ಷದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹49,098 EMI ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 10.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.69 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ₹49,098 ಮಾಸಿಕ EMI ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವು ಉದಾಹರಣೆಯ EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ EMI ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ EMI ಎಷ್ಟು?
XEV 9Sನ ಉನ್ನತ 6-ಸೀಟರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Pack Three Above 79kWh 6-Seater ಮಾದರಿಯ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹32.66 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಒಂದು EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹58,373 ಮಾಸಿಕ EMI ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 9.8% ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ Pack Three Above 79kWh 6-Seaterಗೆ ಸುಮಾರು ₹62,160 EMI ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ EMIಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Mahindra XEV 9S ಹಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 59kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯ 7-ಸೀಟರ್ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹20.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 6-ಸೀಟರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹26 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ₹30.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್
XEV 9Sಯನ್ನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 59kWh, 70kWh ಮತ್ತು 79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಮಾದರಿಯು ಹಿಂಬದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ MIDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ಸುಮಾರು 521 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ 679 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
EMI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಕಾರನ್ನ EMI ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್-ರೋಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಸಿಕ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ EMI ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ EMI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕುಟುಂಬದ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆ
6-ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ XEV 9S ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ SUV ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7-ಸೀಟರ್ಗಿಂತ 6-ಸೀಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Mahindra XEV 9S 6-Seater ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ EMI ಮೂಲಕ ಕಾರು ಪಡೆಯುವ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4.5–₹5 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ 60 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹49,000ರ ಸಮೀಪ EMI ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ EMI ₹58,000–₹62,000ಕ್ಕೂ ಮೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು EMI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.