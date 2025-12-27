English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mahindra XUV 7XO: ಈಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್; 540° ಕ್ಯಾಮೆರಾ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಹೊಸ ಟೀಸರ್ SUV ಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ BYOD ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇನ್-ಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:03 PM IST
  • 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ
  • ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ
  • ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

Mahindra XUV 7XO: ಈಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್; 540° ಕ್ಯಾಮೆರಾ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ SUV ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂಬರುವ XUV7XO (XUV700 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್) ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಟೀಸರ್ SUV ಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ BYOD ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇನ್-ಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ.

ಮಹೀಂದ್ರ XUV 7XO

540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸರೌಂಡ್-ವ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಸೆಟಪ್ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬಹು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇವುಗಳ ಫೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಒಂದೇ ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. SUV ಹೊಸ ADAS ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್-ಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್. ಇದು BYOD (ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿವೈಸ್) ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಾರಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಅಡ್ರೆನಾಕ್ಸ್+ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಹು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಎಂಜಿನ್

ಇದರಲ್ಮಲಿ ಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO XEV 9S ನಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ , ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಾಡ್ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳು. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV7XO (XUV700 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್) ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. SUV ಅದೇ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 185 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 450 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ

ನವೀಕರಿಸಿದ XUV700, ಅಥವಾ XUV7XO, ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV7XO ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ, MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

