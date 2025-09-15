English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ !

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು Google ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:55 PM IST
  • ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಹಾರ
  • ಮಹಿಳೆಯರು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ
  • ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ !

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮ ನಂಬಿಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು Googleನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು  ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಡುಕಾಟವು Google ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು Google ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗಂಡಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ Google ನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಚ್ : 
ಗೂಗಲ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವರು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ? ಏನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೆಂಡತಿಯ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕೂಡಾ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅ ಅಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ? ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : WhatsApp ಮೂಲಕ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್

ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ  : 
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು Google ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು?  ಆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಲು, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು.  ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ  ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು? ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡಾ Google ಬಳಿಯೇ  ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ Motorola Edge 60 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ; 12‌,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

googleGoogle SearchMarried Women Google Searchgoogle search married women

Trending News