Realme Narzo 80 Pro 5G: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕಂಪನಿಯ Realme Narzo 80 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹25,999 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ₹20,999ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
Realme Narzo 80 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಫರ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.