Car discounts in June 2026 India: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲ,ಈಗ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಜೂನ್ 2026 ರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೂ. 2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವ ಮಾದರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ
ಈ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸಾ ಸರಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ: ಈ ಐಷಾರಾಮಿ MPV ರೂ. 2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 85,000 ರಿಂದ ರೂ. 1.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ರೂ. 1.85 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು: ಇಗ್ನಿಸ್, ಬಲೆನೊ, XXL6, ಜಿಮ್ನಿ ಮೇಲೆ ರೂ. 40,000 ದಿಂದ ರೂ. 45,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ.
ಹುನ್ಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್
ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ SUV, ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್, ವೆರ್ನಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರೆಟಾ: ಆಯ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೆಟಾ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 85,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ವೆರ್ನಾ: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪೂರ್ವದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 95,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 55,000 ವರೆಗೆ ಆಫರ್ಗಳು.
ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.78,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ, ಅಲ್ಕಾಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.75,000, ಐ20 ಮತ್ತು ಐ20 ಎನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.63,000, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.43,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ. ಔರಾದಲ್ಲಿ ರೂ.25,000 ಮತ್ತು ವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ರೂ.5,000 ಗಳ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ 2026 ಮಾದರಿ ವರ್ಷದ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು SUV ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸಾನ್ – ಕರ್ವ್: ಟಾಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 55,000 ವರೆಗಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ – ಸಫಾರಿ: ಈ ಪ್ರಮುಖ SUV ಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ರೂ. 45,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು: ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 40,000, ಟಿಯಾಗೊದಲ್ಲಿ ರೂ. 35,000 ಮತ್ತು ಟಿಗೋರ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.