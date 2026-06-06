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ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 2.15 ರಿಯಾಯಿತಿ.. ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ.. ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

Car discounts in June 2026 India: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:48 PM IST
ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 2.15 ರಿಯಾಯಿತಿ.. ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ.. ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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