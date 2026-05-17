Samsung 55 Inch SmartTV: ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 55 ಇಂಚಿನ Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಡ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು 4K ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದೀಗ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹55,200 ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ₹39,490ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್, EMI ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಈ Samsung Crystal 4K Vista Smart TVಯಲ್ಲಿ 4K Ultra HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್, PurColor ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ Crystal Processor 4K ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ Samsung Knox Security, SmartThings App ಸಪೋರ್ಟ್, Voice Assistant ಹಾಗೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ, 4K ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಡೀಲ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.