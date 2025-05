'ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ STOP ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ...' ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್

India Pakistan War News: ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ "ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ STOP ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ..." ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಪಿ‌ಐ‌ಬಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: "ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ". ಆದರೆ, ಇದೊಂದು ನಕಲಿ ಸಂದೇಶ.ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಪಿ‌ಐ‌ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

A viral image is claiming that an advisory has been issued, advising people to turn off location services on their phones immediately.#PIBFactCheck

- This claim is FAKE

- No such advisory has been issued by the GoI pic.twitter.com/8GmYpKXTkJ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025