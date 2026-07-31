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Facebook ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ Meta

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ Meta ಸಂಚಲನಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ Facebook VIP New Protocols ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

Written ByKrishna N K
Published: Jul 31, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:40 PM IST
Facebook ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ Meta
Image Credit: AI Image

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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