/Facebook ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ Meta

Meta VIP New Protocols : ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ (Meta) ತನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾಡರೇಷನ್ (Content Moderation) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಐಪಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Facebook VIP New Protocols) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದರ ತಲುಪುವಿಕೆಯನ್ನು (Reach) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಮೆಟಾ, ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ದೋಷದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಐಪಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳು: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (VIP Account) ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಮಾಡರೇಶನ್ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಟಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಾಡರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ (Automated Systems) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಟಾ, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.